Глава компании Disney Боб Айгер рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
По словам Айгера, новые серии телешоу стоит ожидать в октябре. Точная дата будет объявлена позже,
Отмечается, что с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу.
Как писал NEWS.ru, Боб Айгер заявил, что студия планирует создать несколько ответвлений от сериала «Мандалорец».
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