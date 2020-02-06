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Американский актёр Вин Дизель рассказал, что десятая часть «Форсажа» возможно будет разделена на два фильма.

Дизель заявил, что начал разрабатывать концепцию десятой картины ещё до того, как команда приступила к съёмкам девятой ленты, сообщает GamesRadar. Для поклонников: десятому «Форсажу», первой и второй части, следует стать...