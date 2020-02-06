Фото: Disney

Глава компании Disney Боб Айгер рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

По словам Айгера, новые серии телешоу стоит ожидать в октябре. Точная дата будет объявлена позже, сообщает The Verge.

Отмечается, что с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу.

Как писал NEWS.ru, Боб Айгер заявил, что студия планирует создать несколько ответвлений от сериала «Мандалорец».

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