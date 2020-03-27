https://static.news.ru/photo/46e9f076-6ff8-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Новые эпизоды «Возвращения в Простоквашино», «Оранжевой коровы» и «Пиратской школы» увидят зрители во время нерабочей недели, введённой из-за распространения коронавируса.

По данным пресс-службы «Союзмультфильма», 30 марта студия покажет 26-ю серию «Простоквашино» под названием «Доить или не доить», посвящённую няне Маргарите Егоровне, которая решила стать деревенским драматургом.

Новый эпизод подросткового мультсериала «Пиратская школа» выйдет 1 апреля, а очередная серия «Оранжевой коровы» — 3 апреля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».

На сегодняшний день более 538 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, 24,2 тысячи умерли, свыше 124 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 38 человек. Умерли два пациента.