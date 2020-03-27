Новые эпизоды «Возвращения в Простоквашино», «Оранжевой коровы» и «Пиратской школы» увидят зрители во время нерабочей недели, введённой из-за распространения коронавируса.
По данным пресс-службы «Союзмультфильма», 30 марта студия покажет 26-ю серию «Простоквашино» под названием «Доить или не доить», посвящённую няне Маргарите Егоровне, которая решила стать деревенским драматургом.
Новый эпизод подросткового мультсериала «Пиратская школа» выйдет 1 апреля, а очередная серия «Оранжевой коровы» — 3 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».
На сегодняшний день более 538 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, 24,2 тысячи умерли, свыше 124 тысяч выздоровели.
В России зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 38 человек. Умерли два пациента.
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