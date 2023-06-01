Умерла сотрудничавшая с Рязановым документалист Цветкова Режиссер-документалист и актриса Людмила Цветкова умерла в возрасте 79 лет

Фото: unikino.ru

Людмила Цветкова

В возрасте 79 лет умерла режиссер документального кино актриса Людмила Цветкова, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. В своей карьере она успела посотрудничать с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны, — говорится в официальном обращении Союза кинематографистов.

В качестве актрисы Цветкова успела принять участие в более 40 фильмах, включая советские ленты «Афоня» и «Гараж». С 1996 года она начала режиссерскую работу и подготовила порядка 20 картин, среди которых «Истинный дар», «Брыкин бор», «Лесной колокольчик», «Красота живет здесь», цикл фильмов «Свидетели эпохи», посвященный героям войны и труда Великой Отечественной войны.

22 февраля 2022 года режиссер стала членом Художественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Прощание с Людмилой Цветковой состоится 2 июня в 11:00 в конференц-зале Центрального дома кинематографистов по адресу ул. Васильевская, 13.

8 мая стало известно о смерти актер театра на Таганке Виктор Шуляковский. Он скончался в возрасте 77 лет. Зрителям он запомнился по ролям в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мастер и Маргарита». В театре артист служил с 1974 года.