СМИ: Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ

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Актёра театра и кино Василия Ланового, проходящего лечение от COVID-19, в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию.

По данным Telegram-канала Mash, состояние артиста резко ухудшилось 28 января. У него упал уровень насыщенности крови кислородом. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом результаты всех тестов на коронавирус, которые актёр сдал в последние дни, оказались отрицательными.

Ланового и его жену Ирину Купченко госпитализировали с подозрением на COVID-19 в начале января. 11 января директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что состояние здоровья артиста «терпимое». 16 января актёр отпраздновал в больнице свой 87-й день рождения, его поздравил президент РФ Владимир Путин, сообщал NEWS.ru.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина.