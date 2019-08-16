https://static.news.ru/photo/156db540-c108-11e9-9623-fa163e074e61_660.jpg Ричард Уильямс Фото: Boungawa/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Режиссёр-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший кролика Роджера и Джессику Рэббит, скончался в возрасте 86 лет.

Уильямс умер в своём доме в Великобритании, куда переехал из Канады ещё в 1950-х годах. Смерть мультипликатора подтвердили члены его семьи, сообщает издание The Sun .

Уильямс работал над анимационной частью фильма «Кто подставил кролика Роджера», титрами к двум частям «Розовой пантеры» и рядом других картин. В 2000 году он выпустил учебник для режиссёров-мультипликаторов под названием «Аниматор: Набор для выживания». Уильямс трижды становился обладателем премии Оскар.

Ранее News.ru писал о том, что в возрасте 57 лет умер создатель «Спанч Боба» Стивен Хилленберг. До серьёзного занятия мультипликацией он работал морским биологом.