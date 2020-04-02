Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

https://static.news.ru/photo/8cfe7e0e-74c8-11ea-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Black Widow/facebook.com

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой. Она сыграла в картине заглавную роль.

Йоханссон заявила в интервью Total Film, что отношения в семье — одна из основных тем в грядущей ленте, передаёт Comic Book.

Идея Наташи Романовой в семейной драме — наименее ожидаемая вещь, и мне пришлось свыкнуться с этой мыслью, потому что для персонажа это большой сдвиг концепции, — сказала артистка.

Как писал NEWS.ru, компания Disney приняла решение перенести премьеру фильма «Чёрная вдова» вселенной Marvel. Таким образом студия хочет избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.