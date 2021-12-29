Шварценеггер развёлся с женой после десяти лет судебных разбирательств

Американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер смог добиться официального развода с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, бракоразводный процесс затянулся из-за «отсутствия мотивации» и сложности в урегулировании споров о разделе имущества.

В результате развода имущество стоимостью примерно $400 млн было поделено между бывшими супругами практически пополам.

Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, у них родились четверо детей. О расставании пара сообщила в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у актёра родился сын от домработницы.

Ранее стало известно о разводе российского певца Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой, с которой они вместе прожили 20 лет. Инициатором развода стала супруга исполнителя, родившая музыканту трёх детей. Эксперты оценили стоимость имущества Лепса в 850 млн рублей. Сюда входят два особняка певца в Московской области за 600 млн рублей, две квартиры в центре Москвы, земельные участки и люксовые авто.

Лепс познакомился с будущей женой в 2000 году в ночном клубе. Шаплыкова в то время работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. Через два года у супругов родилась дочь Ева. В 2007 году Анна родила дочь Николь, а в 2010-м на свет появился мальчик Иван.