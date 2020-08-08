Шэрон Стоун призналась, что трижды обманывала смерть

https://static.news.ru/photo/542989ae-da65-11ea-afcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

62-летняя актриса Шэрон Стоун рассказала, что несколько раз в жизни избегала смерти. Женщина пережила инсульт, удар молнии и удушье.

В 14-летнем возрасте она не заметила натянутую верёвку для белья, когда скакала на лошади. Девушке перерезало шею на расстоянии 1/16 дюйма от яремной вены (около 2 мм).

Актриса пережила удар молнией будучи подростком, когда наполняла утюг водой из-под крана на кухне. Она находилась в деревенском доме в Мидвилле, когда в колодец на приусадебном участке попала молния. Разряд прошёл через струю воды, Стоун откинуло от раковины, она пролетела через всю кухню и ударилась о холодильник. Мать будущей актрисы обнаружила её и отвезла в больницу.

Третий раз обмануть смерть звезде «Основного инстинкта» удалось в 2001 году, когда она перенесла инсульт. Тогда актриса девять дней провела в коме, а потом ей пришлось перенести семичасовую операцию. Медики вставили ей в голову 22 платиновые спирали, чтобы остановить кровотечение и стабилизировать артерию. Примечательно, что по прогнозам врачей шанс на выживание составлял 1%, сообщает The Sun.

Моя речь, мой слух, движения. Вся моя жизнь была уничтожена. Я думала, что умираю долгое время, даже после того, как вернулась домой, — призналась актриса.

На полное восстановление ей потребовалось семь лет. В этот период женщина пережила развод и битву за опеку над сыном. Также Стоун пришлось заложить дом.

NEWS.ru писал, что американская актриса взбудоражила поклонников чёрно-белым фото, которое она опубликовала в Instagram. На нём Стоун, находившаяся на заре карьеры, похожа на самую обычную девушку из интеллигентной семьи.