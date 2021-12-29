Шах и мат «Чемпиону мира»: как Карпов бился с Корчным, а победила политика

30 декабря в российский прокат выходит фильм режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» о легендарном матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году. Картина о шахматном поединке снята студией Никиты Михалкова «ТриТэ» при поддержке телеканала «Россия 1» и имеет мощную идеологическую подоплёку. Тот же тандем выпустил ленты «Легенда номер 17» (2013 год) и «Движение вверх» (2018 год) — «Чемпион мира» продолжает серию спортивных драм о славном прошлом советского спорта. Каким получился фильм об одном из самых драматичных шахматных поединков в истории и как оценил фильм сам Анатолий Карпов — в материале NEWS.ru.

Какие события предшествовали матчу в Багио

Сюжет «Чемпиона мира» разворачивается вокруг матча 1978 года за шахматную корону между 27-летним чемпионом мира Анатолием Карповым (Иван Янковский) и 47-летним претендентом на это звание Виктором Корчным (Константин Хабенский), который эмигрировал из СССР за несколько лет до этого события.

Зрителям раскрывают историю Карпова, прозванного «бумажным чемпионом» из-за получения титула после отказа Бобби Фишера сыграть с ним в финале турнира. На этом фоне развивается личная трагедия Корчного, в 1974 году проигравшего Карпову претендентский матч, победитель которого получал возможность бороться с Фишером за звание чемпиона мира. После этого Корчной позволил себе язвительные замечания в адрес Карпова в иностранной прессе, попросил политического убежища в Нидерландах и поселился в Швейцарии, став, как его назвали в фильме, «шахматным отщепенцем». В 1978 году двум гроссмейстерам предстояло снова встретиться в изнурительном поединке в филиппинском Багио.

Консультантом на съёмках фильма стал сам чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, чья история легла в основу сюжета. Во время подготовки к роли Иван Янковский смог побеседовать с шахматистом и признался, что его «поразила любовь Анатолия Евгеньевича к игре».

Не секрет, что Карпов выиграл, но какими усилиями! Он очень сильно похудел, у него сдавали нервы, он путал реальность и сон. Не знаю, согласится ли Анатолий Евгеньевич, но тот матч, то, каким мы пытались воссоздать его в картине, — это суровое испытание, — отметил Янковский в разговоре с «Российской газетой».

В фильме «Чемпион мира» психологическое давление на Карпова ощущается действительно очень сильно. Во время турнира ему пришлось не только столкнуться с серьёзным противником, но и пережить личные трагедии. Шахматист, по сюжету, расстался с женой, а его отец оказался в больнице на грани жизни и смерти.

Что сказал Анатолий Карпов о фильме «Чемпион мира»

В беседе с NEWS.ru Анатолий Карпов рассказал, что уже успел посмотреть ленту. По его словам, «Чемпион мира» достоверно отражает атмосферу и события, происходившие во время матча.

Анатолий Карпов Михаил Джапаридзе/ТАСС

Матч в Багио в своё время был на пике общественного интереса. И всё, что показано в фильме, отражает те события, которые были в шахматах, конкретно в моём матче с Корчным. Никаких там фантазий нет, но матч настолько богат событиями, что они даже не все вошли, — рассказал Карпов.

По словам шахматиста, после проката в кинотеатрах ленту покажут по телевидению. Карпов не исключил, что авторы добавят в телеверсию не вошедшие в фильм материалы, чтобы представить «Чемпиона мира» в виде двух серий. Он обратил внимание на небольшую неточность, касающуюся его личной жизни в тот период, и счёл её простительной.

Ну, конечно, там какие-то события по времени «снесены». У меня была девушка, которая потом стала женой. Но на время матча я женат не был. Надо было как бы усилить момент. Это небольшие временные искажения, — признался Карпов.

Если в любовной линии были допущены небольшие изменения, то шахматные стратегии в ленте менять не стали — их решили попросту свести к минимуму. Фильм не показывает работу ума выдающихся гроссмейстеров, а лишь забрасывает зрителей шахматными терминами. При этом ни одна партия изнурительного поединка Карпова с Корчным не показана полностью.

В фильме также фигурируют тренер и секунданты, среди которых (со стороны Карпова) был, например, экс-чемпион мира по шахматам Михаил Таль. Однако их роль сведена к обычному присутствию в кадре. Если вспомнить нашумевший в 2020 году «Ход королевы», в сериале героиня смогла одолеть соперников лишь с помощью командной работы своих друзей-шахматистов. В последней серии есть сцена, где герои подробно разбирают возможные ходы противника и погружают в этот процесс зрителей. В «Чемпионе мира» подобные разборы игры встречаются гораздо реже и показаны куда более скудно и обрывисто.

Политический подтекст и истеричный Карпов Янковского

Шахматную доску в «Чемпионе мира» Сидоров визуализирует или деревянными фигурами, которые драматично облетает камера, или полем боя с рыцарями разных цветов. Константин Хабенский в знаменитых зеркальных очках Корчного на этом фоне выглядит эпично. И если Хабенский в роли «шахматного отщепенца» слегка пережал, то Янковский местами создаёт образ чрезмерно истеричного игрока — состояние, вызванное колоссальным напряжением, которое в действительности царило в Багио в 1978-м.

kinopoisk.ru

По признанию самого Карпова, матч с Корчным воспринимался общественностью и властями СССР как политическая схватка советского гроссмейстера с «невозвращенцем», «предателем родины».

Я этот матч воспринимал как спортивный. Но практически все участники и наблюдатели считали его политическим. Я от этого отстранился как мог, — поделился с NEWS.ru Карпов.

Политическая составляющая турнира стала главенствующей в фильме. «Чемпион мира», как «Легенда номер 17» и «Движение вверх» до него, — это прежде всего история победы «наших» над западным миром. И хотя политический подтекст игры действительно был очевиден, главная схватка двух умов происходила именно за игровой доской, а не вокруг неё.