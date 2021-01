Сериал «Секс в большом городе» вернётся на экраны

https://static.news.ru/photo/c4b1c74e-53e2-11eb-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актриса Сара Джессика Паркер поделилась с подписчиками тизером продолжения популярного сериала «Секс в большом городе», которое выйдет на платформе HBO Max.

Сиквел выйдет под названием And Just Like That («А затем»). Он расскажет об отношениях главных героинь Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась от участия в проекте, за что её затравили. Актриса отмечала, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора расстаться.

Съёмки десяти эпизодов планируется начать весной в Нью-Йорке. Дата выхода продолжения пока неизвестна, передаёт The Hollywood Reporter.

Как писал NEWS.ru, одна из главных исполнительниц ролей культового сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон пожаловалась на отсутствие в нём расового разнообразия. По её мнению, он устарел. При этом она отметила, что у сериала, выходившего в США с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004, года были и положительные стороны.