Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» рассчитан на пять сезонов

https://static.news.ru/photo/7c3ed4d0-efa0-11ea-8270-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Сериал «Воспитанные волками», несколько серий которого снял 82-летний британский режиссёр Ридли Скотт, может продлится пять сезонов. Сценарист Аарон Гузиковский предложил сервису HBO план продолжения с прописанными сюжетными линиями.

Сериал рассказывает о жизни роботов по имени Мама и Папа, которые воспитывают человеческих детей на колонизированной планете. На данный момент вышли три пилотных эпизода. Всего в первом сезоне запланировано десять серий.

Ридли Скотту так понравился сценарий сериала, что он не только согласился поработать на съёмочной площадке, но и стал продюсером проекта. В съёмках также участвует 52-летный сын режиссёра Люк Скотт, который заявлен как режиссёр.

NEWS.ru писал, что в новом фильме Ридли Скотта могут снятся Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер. С ними в настоящее время ведутся переговоры. Режиссёр приступит к съёмкам после завершения проекта «Последняя дуэль».