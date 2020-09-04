Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» рассчитан на пять сезонов

Сериал «Воспитанные волками», несколько серий которого снял 82-летний британский режиссёр Ридли Скотт, может продлится пять сезонов. Сценарист Аарон Гузиковский предложил сервису HBO план продолжения с прописанными сюжетными линиями.
Сериал рассказывает о жизни роботов по имени Мама и Папа, которые воспитывают человеческих детей на колонизированной планете. На данный момент вышли три пилотных эпизода. Всего в первом сезоне запланировано десять серий.
Ридли Скотту так понравился сценарий сериала, что он не только согласился поработать на съёмочной площадке, но и стал продюсером проекта. В съёмках также участвует 52-летный сын режиссёра Люк Скотт, который заявлен как режиссёр.
NEWS.ru писал, что в новом фильме Ридли Скотта могут снятся Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер. С ними в настоящее время ведутся переговоры. Режиссёр приступит к съёмкам после завершения проекта «Последняя дуэль».
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