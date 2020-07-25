Сериал «Чики» просят запретить из-за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

https://static.news.ru/photo/84dcf5b0-cf0f-11ea-9de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате.

Баранец требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка», сына одной из героинь, передаёт KP.RU.

Также Баранец акцентирует внимание на профессии главных героинь, они работают проститутками, и на содержании в сериале «сцен физического и психологического насилия».

ОУЗС просит правоохранительные органы привлечь владельцев и администраторов онлайн-сервиса more.tv, предоставляющих свободный доступ к сериалу «Чики», к административной ответственности по ст. ст. 6.17, 6.21 КоАП РФ. На очереди Бузова, — сообщила своим подписчикам общественница.

Комментаторы поста разошлись во мнениях, некоторые поддержали Баранец, а многие считают, что сериал жизненный, добрый и смешной.

Сериал «Чики» режиссёра Эдуарда Оганесяна вышел в июне 2020 года. Главные роли в нём исполнили Ирина Горбачёва, Алёна Михайлова, Ирина Носова, Антон Лапенко, Варвара Шмакова, Виктория Толстоганова и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. Она отметила, что никто не должен «смотреть гражданину в паспорт» и ущемлять его права.