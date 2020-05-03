Сценарист фильмов про куклу Чаки скончался в возрасте 63 лет

https://static.news.ru/photo/bfa49f90-8d01-11ea-a23b-fa163e074e61_660.jpg Джон Лафия Фото: imdb.com

Американский режиссёр и сценарист Джон Лафия умер в возрасте 63 лет.

Джон Лафия родился в 1957 году, умер 29 апреля 2020 года в Лос-Анджелесе. Коллега сценариста сообщил, что Джон Лафия закончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС.

Режиссёр и сценарист принимал участие в таких работах, как «Вавилон-5», «Мёртвая зона», «Голубая игуана», а также серия фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки «Детские игры».

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр документального кино Сергей Литовец умер от COVID-19 в возрасте 58 лет в Москве. Жена и сын режиссёра также были заражены коронавирусом и находятся в больнице.