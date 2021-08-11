Садальский сыграет убийцу в фильме про хорошего и плохого милиционера

Актёр Станислав Садальский сыграет убийцу в новом фильме про хорошего и плохого милиционера, основанном на реальных событиях. Подробнее об этом он сообщил в Instagram.

Сценарий пишет Капица, играю убийцу, высокого чиновника, по чьему заказу забивают молотками хорошего человека, извините мента... Захотел встретится... с прототипом, приехал в Ульяновск, — написал артист.

Садальский, известный по роли уголовника Кирпича из «Место встречи изменить нельзя», вернётся к амплуа злодея в новом фильме «Хороший-плохой мент». Сюжетная линия повествует о бывшем ОМОНовце, возглавившем ГИБДД Ульяновска, а после переведённого в Ростовскую область. Там доблестного стража порядка Сергея Моргачёва ждала должность начальника Ростовского отделения ГИБДД и сомнительное предложение об участии в незаконном обороте спирта из кавказских регионов. Он отказался участвовать в преступном сговоре и жестоко за это поплатился: трое человек по заказу заместителя Моргачёва, Александра Оцимика, избили силовика кувалдами до полусмерти. Сергею удалось выжить и наказать виновного в тяжком преступлении.

Ранее NEWS.ru выпустил материал, приуроченный к 70-летию Станислава Садальского, которое сам актёр считает «не праздником, а бедой».