«Это беда»: Садальский отказался праздновать 70-летний юбилей

8 августа российский актёр и блогер Станислав Садальский отметит 70-летний юбилей. Однако праздник не станет для него поводом для восторга, рассказал он NEWS.ru.

Я не праздную. [Юбилей] — это не радость, а беда, — отметил Садальский.

Шоумен ведёт собственный блог на сайте блог-платформы «Живого Журнала». На 2017 год он даже был одним из самых цитируемых блогеров с многотысячной аудиторией подписчиков. Его ЖЖ по-прежнему читают около миллиона людей ежедневно.

Он часто реагирует в своём Instagram и ЖЖ на происходящее в шоу-бизнесе. Недавно он написал, что у Бари Алибасова деменция, а до этого высмеял перепалку между Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Кроме того, Садальского часто критикуют за смелость.

Ранее сообщалось, что актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему перестала общаться с Садальским. Она призналась: в какой-то момент просто надоело терпеть его сложный характер.