«У меня в жизни слёз нет»: семейные драмы 70-летнего Садальского

8 августа советский и российский актёр театра и кино, журналист и блогер Станислав Садальский отмечает 70-летний юбилей. Зритель знает артиста как безжалостного и не умеющего прощать глупость злого шутника, который любит жестоко и публично высмеивать коллег. А друзья говорят: добрейший и щедрый человек. Однако мало кто остаётся к Садальскому равнодушным, и это, как говорят его близкие, показатель сильной личности.

О чём плакал и кого любил актёр с ранимой душой и репутацией скандального хулигана — в материале NEWS.ru.

«Папа был гулёна»

Имя Садальского рождает цепочку ассоциаций — «Ералаш», скандалы в шоу-бизнесе и узнаваемый неправильный прикус вора-карманника по кличке Кирпич.

Прикус как у Алисы Фрейндлих! — подчёркивает он сам.

Свой тяжёлый творческий путь Садальский начал рано, с детства мечтая о карьере артиста, но ещё раньше он столкнулся со сложностями в личной жизни.

Садальский лишился матери в 12 лет, оказался в интернате вместе с братом, прервав общение с отцом на долгие годы. Мать будущего актёра Нина Прокопенко была больна и очень любила своего мужа Юрия, который часто бил жену. Про отца Садальский говорил: «Он был гулёна». При этом никакой злости или ненависти в голосе актёра не ощущается, ведь даже самые неприятные колкости он всегда озвучивает с улыбкой.

Я так не люблю эти семейные разговоры, потому что её последние слова были не обо мне... Мама не обо мне говорила и не о брате. Она очень любила отца. Её последние слова были: «Юра, я тебя люблю». Хотя она из-за него умирала, — рассказывал Садальский в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По мнению актёра, его мать погибла из-за очередных побоев отца.

Проведённое в интернате время Садальский тоже не любит вспоминать, отмечая при этом, что оно было прекрасно.

Те люди, которые там учились, не очень хорошо закончили, — вспоминал актёр, добавляя, что ненавидел учиться и читать.

По словам артиста, в его жизни «нет слёз», однако из-за учебников он мог плакать. А плакал ли артист, потеряв оставшуюся часть семьи?

АГН «Москва»

Отец и брат Садальского скончались с разницей в несколько лет, оставив актёра одного. Он поддерживал общение лишь со своей двоюродной бабушкой, эмигрировавшей в Германию. За такую связь с иностранкой имя Садальского даже убрали из титров мультфильма «Падал прошлогодний снег», где тот озвучил главного героя.

«Лупил меня страшно!»

После выпуска из интерната, где он и приобщился к сцене, Садальский предпринял попытку поступить в театральное училище имени Щукина, но на первом же этапе его ждал провал. Неправильный прикус сыграл свою роль: в приёмной комиссии заявили, что таких артистов быть не может.

Я украл деньги из дома, рублей 150. Поехал в театральный институт и не поступил. Думаю — домой? Изобьёт отец вусмерть меня. Лупил меня страшно! — рассказывал он.

Чтобы избежать встречи с отцом, на дух не переносившим актёрское увлечение сына, Садальский сбежал из дома и отправился в театральную столицу России Ярославль. После его отъезда Юрий Садальский стал искать сына. В ярославском отделении милиции, сотрудники которого, вероятно, хотели отвезти Садальского-младшего к отцу, тот закатил истерику, спросив правоохранителей: «Вы хотите, чтобы меня убили?». Так будущая звезда осталась в Ярославле.

Станислав Садальский instagram.com/stassadal

Однако и здесь ему не удалось поступить в вуз. Устроившись на работу помощником токаря, Садальский буквально влюбил в себя весь коллектив моторного завода Ярославля, устраивая представления и обзаведясь друзьями среди начальства. Благодаря обаянию и харизме он мог легко расположить к себе людей, но с трудом удерживался от колкостей. Уже тогда он вызывал противоречивые чувства: его любили и ненавидели, будто середины в случае с Садальским не существует.

Он мощная личность. Чем сильнее личность, тем более разнополюсное отношение. Какая может быть середина? Мощная, сильная личность вызывает эмоции: у кого-то положительные, у кого-то отрицательные. Сказать, что его ненавидят? Не знаю. Он острый на язык, он может с сарказмом подшутить над человеком. Некоторые обижаются. Есть люди отходчивые, которые понимают, что в нём больше положительно. А есть люди злопамятные, — рассказала NEWS.ru актриса Алла Довлатова, которая тесно знакома с актёром.

Со второй попытки Садальский всё-таки поступил в театральный институт в столице, получая финансовую помощь не от отца, а от завуча своего интерната.

Совет Высоцкого и ссора с Удовиченко

Благодаря настойчивому характеру Садальского мы увидели его гусара Алексея из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», многодетного отца Руслана Руслановича из «Кота в мешке», бродячего артиста Колесова из драмы «Без права на провал», циничного администратора Леонида Борисовича Озерана из «Презумпции невиновности». В кино успех актёра был ярче, чем на сцене, однако в театре Садальский появлялся часто. Он до сих пор искренне любит сцену и живой контакт со зрителем.

Знаете, актёры есть разные. Есть такие партнёры, которые хотят, чтобы только они лучше всего выглядели перед зрителями. С такими я тоже встречалась на сцене. Станислав Юрьевич же, напротив, своего партнёра или партнёршу старается поднять выше над собой, чтобы зал его или её полюбил. Это уникальное свойство, это даже не актёрская его природа, а человеческая. Уникальная щедрость его души. Он очень щедрый человек, — отмечает Довлатова.

Одним из самых ярких персонажей Садальского стал вор-карманник Костя Сапрыкин по кличке Кирпич из картины «Место встречи изменить нельзя». Поначалу не справляясь с ролью, Садальский прислушался к совету от коллеги по ленте Владимира Высоцкого: придумай герою отличительную черту, например шепелявость. Так и родилось знаменитое «Коселёк, коселёк!». Хотя сам актёр эту роль не любит, именно она открыла ему путь в большое кино.

В этом фильме вместе с Садальским играла Лариса Удовиченко, с которой он некогда крепко дружил, но вот уже 15 лет не общается из-за конфликта.

В какой-то момент я перестала его терпеть, повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю, — вспоминает Удовиченко.

В знак прощания с их дружбой Садальский подарил Удовиченко после спектакля настоящий похоронный венок. Та упала в обморок, а после поклялась не приходить на его похороны. Садальский же в ответ заявил, что их любовь друг к другу не пройдёт никогда.

«У моей жены ничего, кроме меня, не было»

Потери близких людей в жизни артиста продолжались: единственная жена Садальского, гражданка Финляндии, превосходившая его в возрасте на 15 лет, скончалась в 2017 году, оставив супругу дочь Пирио. Приехав в Хельсинки на похороны, Садальский после траурной церемонии отправился в дом к бывшей жене и увидел внутри множество своих фотографий.

У моей жены ничего, кроме меня, не было. Но это я узнал, когда её не стало, — рассказывал потом актёр.

С единственной дочерью он виделся всего пару раз за всю жизнь. Вполне возможно, что отношения отца и дочери не заладились именно из-за детских травм актёра, связанных с семьёй.

Станислав Садальский Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Станислав Садальский, известный сальными шутками и резкими высказываниями, никогда не жалел людей. Может, потому что не имел возможности жалеть себя во время тяжёлых ударов судьбы. Вздорный, взрывной характер актёра не способствовал сохранению дружеских связей, они, казалось, ему не нужны.

Однако сам артист признаётся: у него есть самый близкий друг — бывший актёр Борис Вольнов, ведущий непубличный образ жизни. Их дружба началась ещё в юности. Что касается любимой женщины, то недавно Садальский заявил о намерении жениться на 80-летней актрисе Людмиле Максаковой. Одни поздравляют артиста и радуются за него, другие не верят в реальность этого брака, считая новость о свадьбе Садальского и Максаковой ещё одним из его гениальных розыгрышей.