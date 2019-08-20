https://static.news.ru/photo/e5a72098-c365-11e9-aca0-fa163e074e61_660.jpg Сильвестр Сталлоне Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резидент Comedy Club комик Гарик Харламов предложил провести новую «русскую кибератаку» на аккаунт американского актёра Сильвестра Сталлоне. Таким образом, русские пользователи переключились со страницы Леди Гаги в Instagram на Сталлоне.

Идея Харламова заключалась в том, чтобы оставить под постами актёра множество комментариев с фразой: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл».

Эти слова произносил главный герой фильма «Терминатор», роль которого сыграл Арнольд Шварценеггер.

Но участники «гага-чата» проявили креатив. Теперь под постами актёра появились сотни комментариев на русском языке. В них упоминаются и Леди Гага, и Брэдли Купер, и Гарик Харламов, и Филипп Киркоров.

Силя, поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Одолжи мотоцикл с коляской по-братски — нужно мешок яблок с дачи довезти. А я тебе шарлотку испеку. Тока одежду себе оставь, я дама замужняя, — пишет mama_v_begah.

Хочешь лететь — лети, хочешь любить — люби, только знай, что в конце пути .... Киркоров тебя попросит снять одежду и отдать мотоцикл, — написал пользователь zimbabujr.

Кроме того, русскоязычные подписчики устроили на странице Сталлоне практически социальную сеть, в которой знакомятся, делятся рецептами.

Всё происходит так же, как во время скандального расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера, когда на странице певицы Леди Гаги появились тысячи русскоязычных комментариев.

Ранее News.ru писал, что голливудские актёры Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали видео, в котором подтрунивают друг над другом на тему старости.