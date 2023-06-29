Российским режиссерам предложили стать членами Киноакадемии США Российским документалистам Арбугаевым предложили стать членами Киноакадемии США

Фото: Byron Purvis/AdMedia/Global Look Press

Российские режиссеры-документалисты из Якутии Максим и Евгения Арбугаевы получили предложение стать членами Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Киноакадемию. В этом году Арбугаевы номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Академия кинематографических искусств и наук разослала приглашения для 398 выдающихся артистов и управленцев стать частью организации в 2023 году. Максим Арбугаев и Евгения Арбугаева были приглашены в подразделение документальных фильмов, — говорится в сообщении.

Брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы номинировались на премию «Оскар» с фильмом «Выход» (Haulout, 2022). В результате награда досталась индийской ленте «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022)

Картина «Выход» была снята в 2020 году. Она рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева, который ведет наблюдение на протяжении десяти лет за самым большим на планете лежбищем моржей, расположенном на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке.