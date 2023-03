Российский фильм о моржах не получил «Оскар» Российская документальная короткометражка «Выход» не получила «Оскар»

Фото: Global Look Press/ © Georg Wendt

Короткометражный документальный фильм «Выход» (Haulout, 2022) режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не получил премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Награда досталась индийской ленте «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022). Церемония вручения премий Американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телекомпания АВС.

Также за приз в номинации боролись фильмы «Как измеряется год?» (How Do You Measure a Year, 2021), «Эффект Марты Митчелл» (The Martha Mitchell Effect, 2022) и «Незнакомец у ворот» (Stranger at the Gate, 2022) — все производства США.

Картина «Выход» была снята в 2020 году. Она рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева, который ведет наблюдение на протяжении десяти лет за самым большим на планете лежбищем моржей, расположенном на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке.

Ранее в пресс-службе российского отделения Всемирного фонда дикой природы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявили, что номинация российского фильма «Выход» о жизни чукотских моржей на премию «Оскар» может негативно отразиться на популяции и привлечь на мыс Сердце-Камень нежелательные группы туристов. В фонде отметили, что во избежании подобного негатива следует придать лежбищу охранный статус.