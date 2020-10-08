Роднянский снимет фильм про скандального отца Сергия

https://static.news.ru/photo/cf7fa9a8-097c-11eb-b32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Продюсер Александр Роднянский сообщил о планах снять художественный фильм об отлучённом от церкви экс-схиигумене Сергии.

По его словам, на создание картины уйдёт несколько лет. Он пока ещё не знает, будет это односерийная лента или целый сериал. В основу сюжета будут взяты репортажи о монахе «Сердце русской тьмы» журналиста Максима Мартемьянова.

Мы купили на них права и дальше будем развивать. Это процесс на несколько лет, к сожалению, это длинная дорога, — цитирует слова Роднянского телеканал «360».

При этом самого Мартемьянова могут сделать одним из авторов сценария картины.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.