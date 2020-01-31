Британский актёр Роберт Паттинсон, исполняющий заглавную роль в грядущем фильме «Бэтмен», прокомментировал свои слова о том, что его персонаж не супергерой.
Паттинсон
Люди сильно разозлились из-за моих слов. Это странно. Я всё равно не понимаю претензий в мой адрес. Хорошо, Бэтмен — герой, приношу извинения! — сказал артист.
Актёр пошутил, что теперь ожидает заголовков в СМИ о том, что он отказался от своих слов.
Как писал NEWS.ru, Робберт Паттинсон отметил, что для того, чтобы считаться супергероем, «нужно обладать магическими способностями».
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