https://static.news.ru/photo/fb1af02c-441f-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Роберт Паттинсон, исполняющий заглавную роль в грядущем фильме «Бэтмен», прокомментировал свои слова о том, что его персонаж не супергерой.

Паттинсон дал интервью Time Out London, во время которого ему напомнили о том, что его заявление вызвало волну негодования со стороны поклонников франшизы.

Люди сильно разозлились из-за моих слов. Это странно. Я всё равно не понимаю претензий в мой адрес. Хорошо, Бэтмен — герой, приношу извинения! — сказал артист.

Актёр пошутил, что теперь ожидает заголовков в СМИ о том, что он отказался от своих слов.

Как писал NEWS.ru, Робберт Паттинсон отметил, что для того, чтобы считаться супергероем, «нужно обладать магическими способностями».