Роберт Дауни-мл. может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»

https://static.news.ru/photo/cb4ef0fc-b48e-11ea-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Роберт Дауни-мл. Фото: Alan West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Роберт Дауни-мл., предположительно, сыграет в новом новой части кинофраншины «Пираты Карибского моря». Его рассматривают на одну из второстепенных ролей.

О его возможном участии сообщает издание WeGotThisCovered. Несмотря на заверения в надежности источников, сейчас информация представляет собой лишь слух.

Ранее стало официально известно, что звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан исполнит главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря». Компания Disney решила продолжить серию фильмов без участия Джонни Деппа.

Как писал NEWS.ru, Гиллан сыграет пиратку по имени Ред. Продюсеры планируют сделать новые части «Пиратов» непохожими на предыдущие, уделив больше внимания женским персонажам.