Ридли Скотт подтвердил, что работает над продолжением «Чужого»

https://static.news.ru/photo/293ec1a2-f0de-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.

Скотт заявил в интервью Forbes, что, скорее всего, не будет возвращаться к сюжету, который он развивал в частях «Прометей» и «Завет». При этом он не стал раскрывать, будет ли новый проект продолжением других частей киносерии.

Вы задаёте фундаментальные вопросы, например: «Неужели сам Чужой, лицехват или грудолом — все они выдохлись? Может, вам нужно переосмыслить всю эту чертову штуку и просто использовать слово „франчайзинг“?» Это всегда фундаментальный вопрос, — заявил кинематографист.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала «Воспитанные волками». Одним из режиссёров проекта выступил Ридли Скотт.