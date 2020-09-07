Ридли Скотт подтвердил, что работает над продолжением «Чужого»

Британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.
Скотт
Вы задаёте фундаментальные вопросы, например: «Неужели сам Чужой, лицехват или грудолом — все они выдохлись? Может, вам нужно переосмыслить всю эту чертову штуку и просто использовать слово „франчайзинг“?» Это всегда фундаментальный вопрос, — заявил кинематографист.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер сериала «Воспитанные волками». Одним из режиссёров проекта выступил Ридли Скотт.
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