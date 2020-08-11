Режиссёр «Текста» планирует создать нуар о последних днях жизни Есенина

https://static.news.ru/photo/923545e0-dbc7-11ea-ab26-fa163e074e61_660.jpg Клим Шипенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский режиссёр Клим Шипенко, известный как создатель фильма «Текст», планирует снять ленту, рассказывающую о последних днях жизни русского поэта Сергея Есенина. Картина будет выполнена в стиле нуар.

Шипенко рассказал, что актёра на роль Есенина пока не выбрали, а в роли Айседоры Дункан он хотел бы видеть иностранную актрису. В качестве примера он упомянул американку Лив Тайлер, передаёт ТАСС.

Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой — это будет абсолютно зрительский триллер. <...> Планируется много аттракционов. Мы хотим создать эстетику белого нуара, с помощью метели и зимнего Питера, — сказал кинематографист.

На питчинге проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства продюсеры представили картину и во время презентации заявили, что планируют собрать более 350 млн рублей в прокате. Бюджет должен составить 250 млн, у Фонда кино они попросили 100 млн невозвратных средств на съёмки.

Шипенко отметил, что фильм не претендует на документальную достоверность и на то, что авторы обладают какой-то правдой о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, сериал по фильму «Текст» Клима Шипенко выйдет онлайн в августе 2020 года. Проект получил название «Текст. Реальность».