Режиссёр «Суперновы» осудил РФ за удаление интимной сцены с геями

https://static.news.ru/photo/543935da-83d8-11eb-80a6-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр «Суперновы» Гарри Макквин выразил недовольство из-за того, что из его фильма в РФ удалили интимную сцену. Лента рассказывает историю гей-пары, состоящей в отношениях около 20 лет. Один из мужчин начинает страдать склерозом и постепенно теряет память.

Съёмочная группа «самым решительным образом» осуждает «цензуру в РФ» и самовольное изменение содержания картины. Из-за этого продолжительность полотна уменьшилась на три минуты, передаёт Русская служба BBC.

Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры «Суперновы» в России. Вызывает глубокую тревогу тот факт, что лента была смонтирована без нашего ведома и против нашей воли, — заявили авторы.

По их словам, акцент в картине сделан на заболевании одного из главных героев, а не на их ориентации. Главные роли сыграли Колин Фёрт и Стэнли Туччи. Русская служба BBC отметила, что директор компании-дистрибьютора World Pictures Сергей Щербинин отказался от комментариев.

Накануне социальная сеть Twitter сообщила об удалении 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которые были связаны с РФ и пытались «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 24» выдал за реальную новость заметку сатирического ресурса «Панорама». Накануне на сайте появился материал «ЕС потребовал добавить в мультфильм „Маша и Медведь“ ЛГБТ-персонажей». При этом портал отдельно предупреждает, что все содержащиеся в нём заметки являются выдуманными.