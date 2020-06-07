Режиссёр «Отряда самоубийц» показал вырезанный кадр с Джокером

https://static.news.ru/photo/1e38202c-a968-11ea-9913-fa163e074e61_660.jpgФото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»/kinopoisk.ru
Американский режиссёр Дэвид Эйр показал кадр с Харли Квинн и Джокером из фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC. Момент был вырезан из финальной сцены картины.
Отмечается, что в кадре показан эпизод, когда Джокер спасает Харли из тюрьмы. В версии Эйра злодей что-то объясняет своей подруге, однако зрителям в кинотеатрах показали, что Джокер просто говорит ей: «Пойдём домой».
Ранее Дэвид Эйр рассказал, что не задумывал делать комедию из «Отряда самоубийц». Он отметил, что его версия фильма так и не увидела свет по двум причинам: провал картины «Бэтмен против Супермена» у критиков и популярность «Дэдпула», писал NEWS.ru.
Он также подтвердил, что режиссёрская версия картины вселенной DC существует.