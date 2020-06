Режиссёр «Отряда самоубийц» показал вырезанный кадр с Джокером

Отмечается, что в кадре показан эпизод, когда Джокер спасает Харли из тюрьмы. В версии Эйра злодей что-то объясняет своей подруге, однако зрителям в кинотеатрах показали, что Джокер просто говорит ей: «Пойдём домой».

David Ayer shared a new image of Harley and Joker from his cut of #SuicideSquad pic.twitter.com/QZfU2GO9Pw