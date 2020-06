Режиссёр «Отряда самоубийц» заявил, что фильм не задумывался как комедия

Эйр отметил, что его версия «Отряда самоубийц» так и не увидела свет по двум причинам: провал картины «Бэтмен против Супермена» у критиков и популярность «Дэдпула». Об этом он рассказал, общаясь с поклонниками в Twitter.

This trailer nailed the tone and intention of the film I made. Methodical. Layered. Complex, beautiful and sad. After the BVS reviews shell shocked the leadership at the time, and the success of Deadpool - My soulful drama was beaten into a “comedy” https://t.co/vrMw8QE2iZ