Режиссёр Эдгар Райт экранизирует «Бегущего человека» Кинга

https://static.news.ru/photo/39a8b8f8-733e-11eb-ac34-96000091f725_660.jpg Эдгар Райт Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Британский кинорежиссёр и сценарист Эдгар Райт планирует снять фильм по роману Стивена Кинга «Бегущий человек». Разработкой проекта занимается киностудия Paramount Pictures, входящая в холдинг Viacom.

Режиссёр, известный по таким фильмам, как «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Типа крутые легавые» (2007) и «Зомби по имени Шон» (2004), сам будет работать над сценарием к новой экранизации книги. Ему в этом поможет сценарист Майкл Бэколл. Продюсерами фильма станут Саймон Кинберг, Найра Парк и Одри Чон, сообщает «Афиша Daily».

Первая экранизация романа Кинга «Бегущий человек» вышла на экраны в 1987 году. Её снял Пол Майкл Глейзер, главную роль в фантастическом фильме сыграл Арнольд Шварценеггер. Разработчики новой киноверсии уверены, что будущий фильм будет снят значительно ближе к оригиналу, чем боевик 1987 года.

Пока информации о том, кто будет сниматься в проекте, нет.

В июне 2020 года NEWS.ru писал, что режиссёр Эдгар Райт рассказал о задумке снять аниме по серии комиксов «Скотт Пилигрим» канадца Брайана Ли О’Мэлли. Постановщик выпустил в 2010 году полнометражную игровую экранизацию, получившую название «Скотт Пилигрим против всех».