Режиссёр Эдгар Райт экранизирует «Бегущего человека» Кинга

Британский кинорежиссёр и сценарист Эдгар Райт планирует снять фильм по роману Стивена Кинга «Бегущий человек». Разработкой проекта занимается киностудия Paramount Pictures, входящая в холдинг Viacom.
Режиссёр, известный по таким фильмам, как «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Типа крутые легавые» (2007) и «Зомби по имени Шон» (2004), сам будет работать над сценарием к новой экранизации книги. Ему в этом поможет сценарист Майкл Бэколл. Продюсерами фильма станут Саймон Кинберг, Найра Парк и Одри Чон,
Первая экранизация романа Кинга «Бегущий человек» вышла на экраны в 1987 году. Её снял Пол Майкл Глейзер, главную роль в фантастическом фильме сыграл Арнольд Шварценеггер. Разработчики новой киноверсии уверены, что будущий фильм будет снят значительно ближе к оригиналу, чем боевик 1987 года.
Пока информации о том, кто будет сниматься в проекте, нет.
В июне 2020 года NEWS.ru писал, что режиссёр Эдгар Райт рассказал о задумке снять аниме по серии комиксов «Скотт Пилигрим» канадца Брайана Ли О’Мэлли. Постановщик выпустил в 2010 году полнометражную игровую экранизацию, получившую название «Скотт Пилигрим против всех».