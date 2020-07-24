Райан Рейнольдс снимется в сериале создателя «Очень странных дел»

https://static.news.ru/photo/e1183614-cdb6-11ea-9a7a-fa163e074e61_660.jpg Райан Рейнольдс Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский актёр Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»).

Рейнольдс исполнит главную роль в шоу, сообщает The Hollywood Reporter. По сюжету, его герой должен отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от себя 13-летнего. Он также встречается со своим покойным отцом, который на тот момент был ровесником героя.

Производством сериала займётся студия Skydance, которая работала над фильмом «Бессмертная гвардия» для стримингового сервиса Netflix, на котором также вышли «Очень странные дела».

Отмечается, что работа над проектом началась ещё в 2012 году. Изначально производство взяла на себя студия Paramount, а главную роль должен был исполнить американец Том Круз.

Дата премьеры и полный актёрский состав пока не разглашаются.

Как писал NEWS.ru, Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в озвучке главных героев в мультсериале, получившем название Futha Mucka. Проект будет создан для стримингового сервиса Quibi.