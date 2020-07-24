Райан Рейнольдс снимется в сериале создателя «Очень странных дел»

Канадский актёр Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»).
Рейнольдс исполнит главную роль в шоу,
Производством сериала займётся студия Skydance, которая работала над фильмом «Бессмертная гвардия» для стримингового сервиса Netflix, на котором также вышли «Очень странные дела».
Отмечается, что работа над проектом началась ещё в 2012 году. Изначально производство взяла на себя студия Paramount, а главную роль должен был исполнить американец Том Круз.
Дата премьеры и полный актёрский состав пока не разглашаются.
Как писал NEWS.ru, Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в озвучке главных героев в мультсериале, получившем название Futha Mucka. Проект будет создан для стримингового сервиса Quibi.
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