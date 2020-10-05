Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актёром Marvel

https://static.news.ru/photo/0c76be34-06e2-11eb-8383-fa163e074e61_660.jpg Райан Рейнольдс Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Глава студии Marvel Кевин Файги планирует заключить с канадским актёром Райаном Рейнольдсом крупнейшую сделку в истории супергеройской франшизы. Речь идёт о десяти фильмах, в которых сыграет исполнитель роли Дэдпула.

О сумме контракта ничего не сообщается, и возможное количество фильмов основано на продолжительных контрактах студии, которые заключили Сэмюэл Л. Джексон и Себастиан Стэн. Каждый из них подписался на девять фильмов, сообщает инсайдер DanielRPK.

В декабре 2019 года Рейнольдс заявил, что занят разработкой продолжения «Дэдпула» вместе с командой первых двух картин.

Однако в июне 2020 года американский автор комиксов Роб Лайфилд сообщил, что третья полнометражная экранизация его книг из серии «Дэдпул», возможно, не выйдет. Он отметил, что на это могут повлиять запреты на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.