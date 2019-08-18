https://static.news.ru/photo/e673e32a-c1ef-11e9-8eff-fa163e074e61_660.jpg Райан Гослинг Фото: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Актёр Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром». Выход четвёртой части экранизации одноимённых комиксов Marvel запланирован на ноябрь 2021 года.

Режиссёр картины Тайка Вайтити провёл встречу с Гослингом, чтобы обсудить его возможное участие в проекте, пишет Just Jared .

Ранее режиссёр вёл переговоры с голливудским актёром об участии Гослинга в проекте «Акира», но экранизацию японской манги отложили на неопределённый срок.

В июле студия Marvel сообщила, что в четвёртом «Торе» к роли Джейн Фостер вернётся Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины.

Согласно комиксам, Фостер смогла поднять молот Мьёльнир после того, как Тор оказался его недостоин. Однако это орудие было уничтожено в третьей части экранизации комиксов.

Как писал News.ru, ранее актёр Мартин Фримен высказался относительно продолжения съёмок сериала «Шерлок». По словам актёра, сыгравшего доктора Ватсона, экранизация Артура Конан Дойля стала «грандиозным мировым хитом».