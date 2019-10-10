https://static.news.ru/photo/bbfdef32-eb3e-11e9-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Причинами, которые привели к провалу в прокате российско-китайской ленты «Тайна печати дракона», могли стать финансовые проблемы при производстве фильма. Такое мнение высказал один из продюсеров картины Алексей Петрухин.

Сложная экономическая ситуация привела к задержке релиза на два года, отметил он. По словам Петрухина, компания China International поначалу финансировала съёмки нерегулярно, а потом и вовсе перестала это делать.

Негативно отразились и судебные иски от управляющего обанкротившейся компании «Русская Фильм Группа». В требованиях упоминались актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, которые на фоне происходящего предпочли не приезжать на премьеру, пишет « Бюллетень кинопрокатчика ».

Петрухин отметил, что все разногласия производителей повлияли и на прокат ленты в Китае. Там её выход на экраны также был перенесён.

Ранее News.ru писал, что сборы российских фильмов по сравнению с прошлым годом уменьшились на 20%. За девять месяцев текущего года они составили 9 млрд рублей.