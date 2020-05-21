Продюсер «Аватара» сообщил о возобновлении съёмок в Новой Зеландии

Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съёмочная команда возвращается к работе в Новой Зеландии после снятия в стране запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Ландау опубликовал в Instagram фотографию с морской техникой, которую персонажи будут использовать в сиквелах. Он также заявил, что все съёмочные площадки «Аватара» готовы.
Мы очень рады вернуться в Новую Зеландию на следующей неделе. Посмотрите на «Матадор», высокоскоростное командное судно (внизу), и катер с реактивным двигателем «Пикадор» (Наверху). Не терпится показать ещё, — написал продюсер.
Ранее Джон Ландау показал фотографию с актрисой Кейт Уинслет на съёмках фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. На снимке также запечатлены Клифф Кёртис и исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана, писал NEWS.ru.
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