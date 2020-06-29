Кино

Про Уэйна Руни снимут документальный фильм

18:53, 29 июня 2020
Уэйн Руни Уэйн Руни Фото: Global Look Press

Британская кинокомпания Lorton Entertainment запустила в производство документальный фильм о футболисте, бывшем участнике команды «Манчестер Юнайтед», Уэйне Руни. Студия известна по картинам о Диего Марадонне и группе Oasis, экс-лидеры которой поддерживают «Манчестер Сити».

Лента будет посвящена карьере и личной жизни спортсмена, сообщает Deadline. Фильм поставит Мэтт Смит, известный как режиссёр фильмов о Рио Фердинанде и Дэвиде Бэкхеме.

Продюсеры планируют выпустить картину уже в ноябре 2020 года. О точной дате станет известно позже.

Как писал NEWS.ru, компания «Пионер» опубликовала трейлер очередного документального фильма, посвящённого британскому анонимному художнику Бэнкси. Российская премьера состоится в августе.

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