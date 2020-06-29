Про Уэйна Руни снимут документальный фильм

Фото: Global Look Press

Британский комик и актёр Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов в американском штате Вашингтон, притворившись реднеком. На мероприятии он исполнил расистскую песню.

Во время выступления на сцене Коэн призвал заразить 44-го президента США «уханьским гриппом», политика Хиллари Клинтон отправить в тюрьму и представителей ВОЗ «нашинковать, как это принято у саудовцев». Он также...