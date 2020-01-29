https://static.news.ru/photo/820a2264-42af-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Приянка Чопра Фото: York City Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийская актриса Приянка Чопра сыграет в фильме «Матрица 4» американского режиссёра Ланы Вачовски.

Переговоры об участии Чопры в проекте вошли в заключительную стадию, сообщает Variety.

Помимо неё в картине примут участие Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.

Какую именно роль исполнит артистка, не сообщается. На счету Чопры более 60 кинокартин. Она стала первой индийской актрисой, которая сыграла главную роль в популярном американском телесериале, приняв участие в проекте «Куантико».

Как писал NEWS.ru, Приянка Чопра заявила, что герцогиня Сассекская Меган Маркл, несмотря на постоянные нападки журналистов, осталась добрым человеком.