Индийская актриса Приянка Чопра сыграет в фильме «Матрица 4» американского режиссёра Ланы Вачовски.
Переговоры об участии Чопры в проекте вошли в заключительную стадию,
Помимо неё в картине примут участие Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.
Какую именно роль исполнит артистка, не сообщается. На счету Чопры более 60 кинокартин. Она стала первой индийской актрисой, которая сыграла главную роль в популярном американском телесериале, приняв участие в проекте «Куантико».
Как писал NEWS.ru, Приянка Чопра заявила, что герцогиня Сассекская Меган Маркл, несмотря на постоянные нападки журналистов, осталась добрым человеком.
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