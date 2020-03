2 апреля должна была состояться премьера картины в Лондоне, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудия MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением нового заболевания, решила не рисковать и отложить показ.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd