https://static.news.ru/photo/69df156e-58a8-11ea-8d00-fa163e074e61_660.jpg Кэри Фукунага Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-ой картиной о Джеймсе Бонде.

Фукунага подтвердил, что «Не время умирать» будет последним фильмом об агенте 007 с участием актёра Дэнила Крейга.

По словам кинематографиста, для него было важно заново открыть персонажа — показать, кем он стал после пяти лет отставки и как справляется с новыми правилами шпионской игры.

Появился кто-то новый, гораздо более опасный, чем кто-либо, с кем ему приходилось сталкиваться. И кем бы он ни был, он умнее и сильнее «СПЕКТРа», — прокомментировал Фукунага нового злодея в фильме.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился новый тизер фильма «Не время умирать». Студия Universal выпустила 30-секундный ролик во время Супербоула.