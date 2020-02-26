Компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-ой картиной о Джеймсе Бонде.
Фукунага подтвердил, что «Не время умирать» будет последним фильмом об агенте 007 с участием актёра Дэнила Крейга.
По словам кинематографиста, для него было важно заново открыть персонажа — показать, кем он стал после пяти лет отставки и как справляется с новыми правилами шпионской игры.
Появился кто-то новый, гораздо более опасный, чем кто-либо, с кем ему приходилось сталкиваться. И кем бы он ни был, он умнее и сильнее «СПЕКТРа», — прокомментировал Фукунага нового злодея в фильме.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился новый тизер фильма «Не время умирать». Студия Universal выпустила 30-секундный ролик во время Супербоула.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен