Артистка, изображающая на экране персонажа Натали Артемис, вооружённую двумя огненными клинками. По словам режиссёра фильма Пола У. С. Андерсона, это любимое оружие актрисы в игре Monster Hunter.

Milla Jovovich reveals why she chose to wield the iconic Dual Blades in the #MonsterHunter movie adaptation exclusive image: https://t.co/agpuPFdcja pic.twitter.com/ZMYRNZz96W