Появилось телевизионное промо «Довода» с песней от протеже Канье Уэста

https://static.news.ru/photo/bf721a12-e2eb-11ea-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: nbaontnt

Американский телеканал TNT опубликовал промо-ролик фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. В нём прозвучал отрывок песни, специально записанной к картине рэпером Трэвисом Скоттом, известным как протеже Канье Уэста.

В видео также обнародовали имя композиции. Её назвали The Plan. Рабочим наименованием трека было Travis mix 16.

Ранее Скотт рассказал, что это его первая работа в кино. Он также прокомментировал сам фильм и заявил, что «это просто огонь».

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» в США. Таким образом студия надеется сократить риски и получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.