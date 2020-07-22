Кино

Появились первые кадры комедийного сериала со звёздами «Зомби по имени Шон»

17:11, 22 июля 2020 18

Издание Collider опубликовало первые кадры из комедийного сериала Truth Seekers («Искатели истины»). Главные роли в шоу исполнили британские актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, известные по фильмам «Зомби по имени Шон» «Типа крутые легавые».

Проект расскажет о людях, которые исследуют паранормальные явления в Великобритании и рассказывают о своих находках. Энтузиасты изучают бункеры, старые церкви и заброшенные больницы, и в процессе им становится известно о заговоре, который может привести к уничтожению всего человечества.

Пегг и Фрост сами написали сценарий к сериалу, соавторами выступили Нэт Сондерс и Джеймс Серафимович, работавшие над «Большой вознёй» и «По болезни». Режиссёром выступил Джим Филд Смит, постановщик комедии «Слишком крута для тебя».

Как писал NEWS.ru, издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из будущей серии «Люцифер». Выпуском проекта занимается стриминговый сервис Netflix.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях