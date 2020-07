Появились первые кадры комедийного сериала со звёздами «Зомби по имени Шон»

Проект расскажет о людях, которые исследуют паранормальные явления в Великобритании и рассказывают о своих находках. Энтузиасты изучают бункеры, старые церкви и заброшенные больницы, и в процессе им становится известно о заговоре, который может привести к уничтожению всего человечества.

'Truth Hunters,' Amazon's new horror-comedy series which reunites Simon Pegg and Nick Frost, debuts its first spooky images. https://t.co/mpA4Llyzqx