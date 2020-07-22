Появились первые кадры комедийного сериала со звёздами «Зомби по имени Шон»

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Издание Collider опубликовало первые кадры из комедийного сериала Truth Seekers («Искатели истины»). Главные роли в шоу исполнили британские актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, известные по фильмам «Зомби по имени Шон» «Типа крутые легавые».

Проект расскажет о людях, которые исследуют паранормальные явления в Великобритании и рассказывают о своих находках. Энтузиасты изучают бункеры, старые церкви и заброшенные больницы, и в процессе им становится известно о заговоре, который может привести к уничтожению всего человечества.

'Truth Hunters,' Amazon's new horror-comedy series which reunites Simon Pegg and Nick Frost, debuts its first spooky images. https://t.co/mpA4Llyzqx — Collider (@Collider) July 21, 2020

Пегг и Фрост сами написали сценарий к сериалу, соавторами выступили Нэт Сондерс и Джеймс Серафимович, работавшие над «Большой вознёй» и «По болезни». Режиссёром выступил Джим Филд Смит, постановщик комедии «Слишком крута для тебя».

Как писал NEWS.ru, издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из будущей серии «Люцифер». Выпуском проекта занимается стриминговый сервис Netflix.