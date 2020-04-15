Поместье из «Властелина колец» продали в Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/4d1e3514-7f4e-11ea-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»/kinopoisk.ru

Имение «Аркадия», в котором снимали «Властелин колец», продали за £10 млн. Оно расположено в Новой Зеландии возле острова Вакатипу.

Площадь поместья составляет 650 акров — 263 гектара. Рядом с ним находятся ярко-голубые озёра, горы и леса. Почти 80 лет владельцем имения была одна семья. Бывший хозяин рассказал, что решил продать «Аркадию» после того, как его жена слегла с инсультом.

Мужчина поставил условие, что 14-летний пёс Бо останется в имении до конца своей жизни. Новый владелец согласился с таким условием, сообщает The Sun.

В «Аркадии» проходили съёмки сцен эльфийского леса Лотлориэн для «Властелина колец», съёмки «Хроник Нарнии», «Россомахи» и клипа певицы Тейлор Свифт.

NEWS.ru писал, что в Лондоне продают особняк актрисы Дианы Дорс, которую в своё время называли «английской Мэрилин Монро». Здание находится в лондонском районе Челси. За него просят £6 млн. В 2018 году особняк был куплен за £2,7 млн, но новые хозяева сделали в здании ремонт.

Ранее на одном из сайтов элитной недвижимости появилось объявление о продаже дома рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Стоимость особняка равняется 140 млн рублей.