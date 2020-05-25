Поклонники Зака Снайдера начали уничтожать свои копии «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/cb1d599c-9e9b-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Зак Снайдер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поклонники фильмов американского режиссёра Зака Снайдера начали публиковать видео о том, как они уничтожают свои копии картины «Лига справедливости». Таким образом они решили отпраздновать новость о том, что выйдет режиссёрская версия супергеройской ленты.

Пользователи Twitter стали выкладывать ролики, в основном снятые от первого лица, где они разными способами избавляются от дисков, на которых содержится «Лига справедливости». Люди кидают коробки в мангалы с огнём, разбивают пластинки молотками или просто швыряют их в мусорное ведро.

Wb forgive me but this hast to burn pic.twitter.com/RkpcphdBae — Drizzd #IZS Green Lantern (@Drizzdhelpsrel1) May 21, 2020

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Фанаты позже запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и теперь их просьба будет выполнена.

A Liga da JustiÃ§a do Zack Snyder vai ser lanÃ§ada em 2021.



Eu: #JusticeLeague #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/QCR12iYKPw — Jonny Sales (GeekBarba) (@geekbarba) May 20, 2020

О том, что режиссёрская версия «Лига справедливости» всё-таки будет подготовлена, Зак Снайдер сообщил 20 мая. Выпуском фильма займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.