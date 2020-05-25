Поклонники Зака Снайдера начали уничтожать свои копии «Лиги справедливости»

Поклонники фильмов американского режиссёра Зака Снайдера начали публиковать видео о том, как они уничтожают свои копии картины «Лига справедливости». Таким образом они решили отпраздновать новость о том, что выйдет режиссёрская версия супергеройской ленты.
Пользователи Twitter стали выкладывать ролики, в основном снятые от первого лица, где они разными способами избавляются от дисков, на которых содержится «Лига справедливости». Люди кидают коробки в мангалы с огнём, разбивают пластинки молотками или просто швыряют их в мусорное ведро.
В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.