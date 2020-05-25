Показатели проката в Южной Корее не улучшились после открытия в кинотеатров

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Прокат фильмов в Южной Корее не может вернуться в нормальное состояние, несмотря на то, что кинотеатры открыли 1 мая. Общенациональный бокс-офис за последний уикенд составил всего 7% от суммы, которую удалось собрать за тот же период в 2019 году.

Эксперты связывают снижение посещаемости с отсутствием киноновинок, так как многие студии отложили премьеры своих фильмов из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавиурса, сообщает Variety.

Наиболее успешным в стране оказался киномюзикл «Величайший шоумен» австралийского режиссёра Майкла Грэйси. Его повторный релиз состоялся 21 мая и принёс $205 тысяч.

В марте кинотеатр «Золотая пальма» в китайском городском округе Урумчи стал первым возобновившим работу после окончания карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Несмотря на указанные в расписании 22 сеанса, никто не пришёл смотреть фильмы, писал NEWS.ru.