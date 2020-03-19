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Кинотеатр «Золотая пальма» в китайском городском округе Урумчи стал первым возобновившим работу после окончания карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Несмотря на указанные в расписании 22 сеанса, никто не пришёл смотреть фильмы.

Привлечь людей не смогла даже акция, по которой зрители, пришедшие с детьми, могли посмотреть картины бесплатно. В первый день работы, 16 марта, в репертуаре были патриотические ленты, криминальный триллер и несколько детских анимационных фильмов, сообщает Variety.

Представители площадки заявили, что она пока что будет работать в тестовом режиме, а сотрудники будут учитывать отзывы посетителей. Сейчас в «Золотой пальме» действуют строгие правила. Там работают всего три человека, которые проводят тщательную дезинфекцию помещений. Билет можно купить только в кассе, чтобы кинотеатр избежал большого притока людей. Перед входом у гостей будут измерять температуру, и всех обяжут носить медицинские маски.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.