Первый канал и Okko покажут сериал об эпохе Петра I

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Мультимедийный сервис Okko и Первый канал представят премьеру сериала «Собор» 4 ноября. Историческую драму смогут посмотреть зарегистрированные пользователи Okko. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

События сериала развиваются в 1700 году в Российской империи. Главные роли исполнили Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Ян Цапник.

На самом деле это приключенческое кино, это лихое приключенческое кино. Основная история, основная интрига этой картины — это любовь, и любовь неравная, — рассказал режиссёр Сергей Гинзбург.

Он добавил, что создателям сериала было важно показать эволюцию страны: как царю с трудом давались реформы, как армия обрела боеспособность.

Генеральный продюсер сериала Константин Эрнст, в свою очередь, отметил, что целью было объединить исторический размах с напряжением современного кино. «Собор» — большое эпохальное приключение и в то же время история амбиций, веры и любви.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет многосерийный фильм «Мата Хари» с 1 по 4 ноября. Роль знаменитой танцовщицы и шпионки исполнила француженка Ваина Джоканте, режиссёрами российско-украинского проекта выступили Денис Чарльз Берри, Жулиус Берг и Ольга Ряшина.