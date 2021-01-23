Пандемия породила новый жанр фильмов для взрослых

https://static.news.ru/photo/6db8e436-5d65-11eb-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала пандемии на Pornhub появилось около тысячи видео, так или иначе связанных с коронавирусом. Избитые сюжеты преобразились в ковид-порно благодаря фетишизации пандемии.

В одном видео порноактриса под видом медсестры приходит к пациенту, чтобы излечить его от коронавирусной инфекции посредством секса. В другом — люди в защитных костюмах совершают половой акт. Есть и ролики, где китаянок «наказывают» за распространение вируса. В сценариях появляются и те, кто предлагает сексуальные услуги в обмен на предметы первой необходимости, например, на туалетную бумагу, — сообщает издание «Нож».

Психологи объясняют популярность ковид-порно тем, что люди любят фетишизировать различные события: от рождественского Санты до нацистов. Кроме того, некоторые используют секс в качестве механизма для преодоления страха перед болезнями и смертью.

Во время пандемии трафик Pornhub после запуска бесплатного премиального членства в Италии, Франции и Испании вырос на 57%, 38% и 61% соответственно, а 25 марта, когда премиум-доступ был предложен всему миру, общий трафик увеличился на 24,4%.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году в Интернете обострится проблема недобросовестных видео, созданных с применением технологии deepfake, которая позволяет имитировать внешность других людей. Такое мнение высказала автор книги о дипфейках Нина Шик. Она выразила опасение, что такой способ создания контента может превратиться в инструмент мошенничества и политической пропаганды. В частности, Сеть могут наводнить порноролики, компрометирующие невинных людей.

Шик сослалась на данные амстердамского стартапа по кибербезопасности Sensity, который выявляет подобные ролики в медиа. Согласно их сведениям, количество порнографических дипфейк-видео в Интернете удваивается каждые полгода. Таким образом, к следующему лету в Сети может оказаться доступно для просмотра 180 тысяч видео с использованием компьютерной технологии, а к 2022 году их число грозит достичь 720 тысяч штук. В 2021 году дипфейки станут реальной угрозой человечеству, считает Шик. Технология позволяет вложить в уста любого известного человека слова, которые ему не принадлежат, что делает её привлекательной для разного рода манипуляций, предостерегла она.