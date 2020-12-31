Человечеству предрекли засилье порно и фейковых видео

https://static.news.ru/photo/3be2edce-4b5b-11eb-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

В 2021 году в Интернете обострится проблема недобросовестных видео, созданных с применением технологии deepfake, которая позволяет имитировать внешность других людей. Такое мнение высказала автор книги о дипфейках Нина Шик.

Она выразила опасение, что такой способ создания контента может превратиться в инструмент мошенничества и политической пропаганды. В частности, Сеть могут наводнить порноролики, компрометирующие невинных людей, пишет Lenta.ru со ссылкой на Wired.

Шик сослалась на данные амстердамского стартапа по кибербезопасности Sensity, который выявляет ролики такого рода в медиа. Согласно их сведениям, количество порнографических дипфейк-видео в Интернете удваивается каждые полгода. Таким образом, к следующему лету в Сети может оказаться доступно для просмотра 180 тысяч видео с использованием компьютерной технологии, а к 2022 году их число грозит достичь 720 тысяч штук.

В 2021 году дипфейки станут реальной угрозой человечеству, считает Шик. Технология позволяет вложить в уста любого известного человека слова, которые ему не принадлежат, что делает её привлекательной для разного рода манипуляций, предостерегла она.

Она призвала сделать грядущий год периодом начала борьбы с дипфейками.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году новый способ мошенничества с помощью технологии deepfake получит распространение и в России. Эксперты предупредили, что это позволит злоумышленникам подделывать голоса и выдавать себя за знакомых или родственников жертвы.