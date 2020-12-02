Озвучившую Покахонтас актрису дважды задержали за пьяный дебош

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Американская актриса Ирен Бедард, озвучившая Покахонтас в одноимённом мультфильме студии Disney, дважды за последние несколько дней устроила пьяный дебош. Каждый раз 53-летнюю женщину задерживала полиция.

Как передаёт TMZ, первый инцидент произошёл в ночь на 28 ноября в городе Биверкрик (штат Огайо). Актриса зашла в гости к бывшему мужу. Будучи пьяной, она накричала на 17-летнего сына, ударила его ногой, а затем устроила скандал прибывшим по вызову стражам порядка. Её доставили в участок, а позже освободили под залог.

30 ноября Бедард задержали в отеле в том же городе, после того как она напала на клерка. Полицейские заковали актрису в наручники и снова доставили в участок. Женщину освободили после составления протокола.

Бедард является представителем народа эскимосов. Озвучка дочери индейского вождя в мультфильме 1995 года стала одной из самых известных её работ. Внешность Покахонтас была основана на облике актрисы. Бедард также снялась во множестве фильмов, в основном играя персонажей индейского происхождения.

Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября две несовершеннолетние украинки устроили пьяный дебош в поезде, который направлялся из Львова в Киев. Девушки ходили по вагону без одежды и вызывающе себя вели.