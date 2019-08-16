https://static.news.ru/photo/389280da-c132-11e9-b0eb-fa163e074e61_660.jpg Локарно Фото: Boesl/dpa/Global Look Press

Российский короткометражный фильм «Отпуск» Антона Сазонова получил награду 72-го международного кинофестиваля в швейцарском Локарно. Жюри присудило ленте приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Сазонов отметил, что успех фильма на фестивале, который ориентирован на авторское кино и открытие новых имён, стал для него приятной неожиданностью.

Фестиваль в Локарно так устроен, что я был на нём всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа — абсолютно неожиданная. Один из членов нашего жюри — Майк Плант, отборщик короткого метра фестиваля «Сандэнс», и это особенно приятно, — цитирует режиссёра ТАСС .

По словам Сазонова, «Отпуск» пока не запланирован к показу в России. Отечественные ценители кино смогут посмотреть его на кинофестивалях в 2020 году.

Ранее News.ru сообщал, что седьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся в Калининграде. На церемонии присутствовали исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, режиссёр Валерий Тодоровский, продюсер Сергей Сельянов, актёры Светлана Ходченкова, Андрей Смоляков, Юлия Пересильд и другие. В этом году в основной конкурсной программе участвуют 37 фильмов.