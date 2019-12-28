https://static.news.ru/photo/c8623e4a-29aa-11ea-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Орнелла Мути Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хочет получить гражданство РФ и уже учит русский язык.

Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя как дома, я впитала часть вашей культуры, — приводит слова Мути ТАСС .

Артистка отметила, что её дедушка был медиком при царе, поэтому ей близка русская культура.

Ранее NEWS.ru писал о том, как боец смешанных единоборств MMA Джефф Монсон получил долгожданный паспорт гражданина РФ.