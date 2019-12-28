Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хочет получить гражданство РФ и уже учит русский язык.
Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя как дома, я впитала часть вашей культуры, — приводит слова Мути
ТАСС.
Артистка отметила, что её дедушка был медиком при царе, поэтому ей близка русская культура.
Ранее NEWS.ru писал о том, как боец смешанных единоборств MMA Джефф Монсон получил долгожданный паспорт гражданина РФ.
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